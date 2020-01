Perugia: all'Urban Bounce around the world

Sabato 11 gennaio torna Bounce con una grande novità: un party nel party. Primo appuntamento per Bounce around the world.

Bounce musicalmente ha molte anime che vi portano in giro per il mondo.

Che sia proveniente dalla Giamaica, dagli Stati Uniti, dall’Africa, dall’Inghilterra o dalla nostra Italia ad ogni party la musica ci unisce.

In questa serata ci saranno, sul palco dell'Urban, tre consolle distinte, con allestimento, dancers e video a tema: una dedicata al Rap/trap/Rnb, una dedicata al Reaggae/Dancehall e, per la prima volta in assoluto, una interamente dedicata all'Afrobeat/Afrotrap.

Il tutto gestito dai nostri nostri resident dj's :



C H I S K E E E

M E E E N

T H E D O S E



Non ci sarà un limite preciso ai vari segmenti: il genere musicale andrà avanti finchè ci sarà un forward del pubblico. Quando verrà cambiato continente, e quindi sonorità, si sentirà il suono del "Bounce Plane" che decolla. Nessuno può dire dove atterrerà e quale dei nostri dj’s prenderà i controlli, l’importante è essere pronti a fare festa.



Come al solito al The Garage il capitano Shokker e il suo equipaggio vi faranno viaggiare con la oro selezione a base di di Edit, Remix e perle da ballare.



Alle foto ci penserà Karen Righi che con la sua macchina fotografica immortalerà ogni istante degno di essere ricordato.



Navette gratuite da Piazza Grimana



Andata: 23.00 // 00.00

Ritorno: 04.00 // 05.00