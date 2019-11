Perugia: all'Urban arriva Sayonara, l'indie party

23 NOVEMBRE 2019

SAYONARA OPENING PARTY @ Urban Club

Urban - Via Manna, zona industriale Sant'Andrea delle Fratte - Perugia

Apertura porte ore 22.00

Ingresso: Intero 8 € (alla cassa la sera dell’evento) / In lista 6 €

Free Bus da Piazza Grimana (Orari: 23.30 // 00.15 // 4.00 // 5.00)





È finalmente arrivato l’INDIE PARTY che stavi aspettando! [SAYONARA] Una serata dedicata a tutto il meglio della musica INDIE italiana – da Gazelle a Calcutta, dai TheGiornalisti a M¥SS KETA, dagli Ex-Otago a Coez - con performance live e dj set dei migliori artisti della scena indie nostrana.





LIVE ON STAGE



SCARDA

Il suo album di esordio “I piedi sul Cruscotto” (MK Records), esce il 16 dicembre 2014, raggiunge ottimi risultati di ascolti e dal vivo porta il cantautore ad affollare i piccoli club delle principali città italiane. Nel 2014 riceve la candidatura ai David di Donatello per la soundtrack del film “Smetto quando voglio” e una alle Targhe Tenco 2015 per la sua “opera prima”. La fortunata collaborazione con il film ‘’Smetto quando voglio’’ continua, Scarda firma la colonna sonora dei sequel ‘’Masterclass’’ e ‘’Ad Honorem’’ usciti rispettivamente nel febbraio e nel dicembre 2017, raggiungendo così un pubblico sempre più vasto. Il passaparola e le canzoni hanno fatto sì che i concerti si susseguissero nello stivale fino alla pausa nell’autunno 2017 che ha visto l’artista rientrare in studio e mettersi al lavoro per il suo nuovo disco dal titolo “Tormentone”, uscito il 19 ottobre 2018 per Bianca Dischi e anticipato da tre singoli: “Bianca” (maggio), “Mai” (giugno) e “Non Relazione” (settembre). Nel 2019 intraprende il “Tormentone Tour” suonando in quasi cinquanta palchi in tutta Italia mentre in radio e online vengono lanciati i singoli “Distrutto” e “Tropea” e il video della hit “Sorriso”.



FB: https://www.facebook.com/scardaofficial/

YT: bit.ly/Scarda_YT

SPOTIFY: bit.ly/Scarda_spotify

IG: bit.ly/Scarda_IG





DJ SET

>>> RICC FROST

Ricc Frost è musicista, DJ e producer. Ha partecipato a numerosi festival (Elettrowave, Democity, Cartoombria, Frequenze Disturbate, Milano Film Festival, M.E.I., Umbria Jazz, Expo Scuola, Telethon, Rockin'Umbria, Sounds Best, Mengo Fest, Aniene Festival ).

Musicista/produttore/DJ in programmi televisivi. Specializzato in produzioni musicali e remix per clubs, radio ed etichette discografiche.

Vanta numerose collaborazioni con artisti del panorama musicale italiano. Negli anni ha diviso il palco con Vinicio Capossela, Cosmo, Fedez, Frankie Hi Nrg, Carl Brave, Loredana Bertè, Morgan e molti altri.



FB: bit.ly/RiccFrost_FB

IG: bit.ly/RiccFrost_IG



SPUMANTE

Dopo anni passati a sperimentare musica elettronica, Spumante decide di raccontare i propri pensieri sotto forma di parole. Nell'agosto 2018 esce il suo primo singolo "Serve una svolta", brano che gli ha permesso di aprire il concerto di Cosmo al Riverock Festival di Assisi, riscuotendo i complimenti degli addetti ai lavori. Nel maggio 2019 esce con il suo primo Ep "Bon Voyage" che racchiude i singoli usciti in questa prima fase del progetto. "Bugia" e "Odore" entrano nella playlist ufficiale di Spotify "Scuola Indie" ed entrambe le canzoni superano i 100.000 streams. La canzone che dà il titolo all'Ep "Bon Voyage", assieme a “Serve una svolta”, vengono passate su Radio Deejay conquistando Fiorello.



FB: bit.ly/Spumante_FB

YT: bit.ly/Spumante_YT

SPOTIFY: bit.ly/Spumante_music

IG: bit.ly/Spumante_IG



Con la musica no-stop di:

GAZZELLE, COEZ, CANOVA, GIORGIO POI, FRAH QUINTALE, I CANI, THEGIORNALISTI, LEVANTE, PINGUINI TATTICI NUCLEARI, CALCUTTA, GIORGIO POI,LIBERATO, POP X, M¥SS KETA, MOTTA, GALEFFI, CARL BRAVE x FRANCO126, COSMO…



E anche:

FRANZ FERDINAND, MGMT, VAMPIRE WEEKEND, ARCTIC MONKEYS, THE STROKES, BLOC PARTY, THE BLACK KEYS, BLUR, KASABIAN, THE FRATELLIS, THE DRUMS, THE RAPTURE, FOALS, MUSE, PHOENIX, LCD SOUNDSYSTEM, EDITORS.



E allora… #SAYONARA !!!

IG: @sayonara__official / bit.ly/Sayonara_IG