Perugia: all'Urban arriva il rapper statunitense Talib Kweli

Sabato 26 ottobre un evento eccezionale ed imperdibile: in Italia per sole tre date tra cui Perugia Talib Kweli, il leggendario rapper statunitense.

“Sono continuamente in tour. Affermato a livello internazionale. Sono consapevole di dare sempre di più rispetto a quello che ho dato in passato ma non rinnego mai quello che ho fatto”.



Nei suoi oltre 20 anni di carriera, Talib Kweli si è affermato come uno dei più pregevoli artisti hip hop. E’ metà di Black Star insieme a Mos Def, collabora con Hi-Tek con cui ha dato vita al progetto Reflection Eternal, ha realizzato lavori da solista di altissima qualità, ha lavorato al fianco di Kanye West, Pharrell Williams, Just Blaze, J Dilla e Mad Lib imponendo la sua arte di comporre rime, su qualsiasi tipo di produzione.

Nel 2011 ha fondato Javotti Media, che ha auto-definito “una piattaforma indipendente per pensatori”, con cui ha pubblicato il suo disco ‘Gutter Rainbows’ e che ha lo scopo di produrre musica, film e libri.

Prima di lui sul palco Zay & The Brazzorv ,live band formatasi a Cremona dall’ idea condivisa tra alcuni amici di collocare i testi delle canzoni in contesti sonori poco convenzionali rispetto al panorama rap italiano, come il jazz o il funk, attraverso la combinazione di batteria (Giacomo Bignotti), basso (Francesco Regis), chitarra (Daniele Sartori), tromba (Francesco Assini) e voce (Zayman).

Provenienti da esperienze e gusti musicali differenti, hanno testato questa miscela sperimentale in due singoli (“Ajeje B’z” e “Jesus”, rispettivamente featuring con i tastieristi Matteo Arisi e Enrico Lovascio) mai pubblicati; nell’agosto 2017 realizzano CARICATURE, un EP di 5 tracce disponibile da aprile 2018 in formato fisico e digitale; l’11 giugno 2019 hanno pubblicato il singolo RESPIRA (ft. D-VERSE), in uscita per la label perugina BOUNCE RECORDS e in collaborazione con MACRO BEATS RECORDS, distribuito da ARTIST FIRST su tutte le piattaforme digitali.

Afterparty a cura di Bounce: ai controlli come di consueto Chiskee, Dj Meen e The Dose, pronti a selezionare solo le migliori hit DANCEHALL / RAP / R’N’B / URBAN LATIN e tantissimo altro e ad animare la serata ci penseranno i dancers TB (THE BOUNCERZ).

Ma la proposta musicale non finisce qui, infatti al The Garage come sempre c'è la B-Side pronta a fornire una colonna sonora a base di House, Edit e una miriade di altre perle selezionate dal giovane SHOKKER from Pokoto e dal veterano della consolle Fausto AKA FAUST-T