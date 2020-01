Perugia: all'Urban AC/CD vs Guns'n'Roses

Sabato 1 febbraio una serata all'insegna dell'hard rock:

due band proporranno la musica di due gruppi mitici che hanno fatto la storia di questo genere.



On stage i

Powerage Tribute Ac Dc

VS

Paradise Roses - Guns n' Roses Tribute band



Chi riuscirà a resistere al fascino di canzoni senza tempo come Sweet Child of mine o Highway to hell?

Una serata tutta da cantare a squarciagola.



A seguire dj set by Teddy Selecta Punk

Gallery