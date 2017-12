Perugia, una serata a base di metal: al Rework approda il Feral Fest

"Headbangers Hall inaugura il 2018 con FERAL FEST! Un Metal party eXtra large, che vedrà alternarsi sullo splendido palco del Rework ben quattro gruppi metal, per una serata in cui i volumi proibitivi e le frequenze distorte la faranno da padrone.

Ad inaugurare le danze, direttamente da Castiglion del lago, gli ENCLAVES con il loro metalcore, improntato sull'impatto: selvaggio, potente, sporco e cattivo. A seguire i perugini OVERCHAINS freschi del primo ep "Shattered Dreamers" propongono un alternative metal melodico ma in grado di mordere e lasciare il segno. A seguire i ternani LOUDNESS OF VIOLENCE, fautori di un mix fra death metal e metal core. Poderosi, e massicci: perfetti per farvi scuotere le teste. Headleaner della serata gli emiliani THE MODERN AGE SLAVERY, orgoglio della scena estrema italiana, fautori di un death metal micidiale ed evocativo, hanno appena lanciato il loro terzo cd "STYGIAN". Per loro ben dieci anni di concerti alle spalle, sui palchi di tutta Italia e Europa.

Per concludere il bellezza la serata il Karaoke Trash di Nicola Piro! Un appuntamento assolutamente da non perdere per ogni metalkids umbro e non solo, vi aspettiamo Sabato 6 Gennaio al Rework.