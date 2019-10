Perugia: al Friday I'm rock torna La noches de los discos vivientes

Venerdì 25 ottobre torna "La noche de los discos vivientes", una super festa di Halloween in anticipo: una delle serate più folli dell'anno. In bilico tra un film di Tarantino e un Horror degli anni '70, Joker e Sin City, T-rex gonfiabili e horror corner, il Friday si trucca come non lo avete mai visto. Aspettatevi di tutto, il divertimento è garantito.

On stage: Ponzio Pilates.

Visonari psichedelici tribali e variopinti ecco a voi i Ponzio Pilates.

Con il loro nuovo disco “Sukate” ci fanno salire su un volo che ci porta dritti in Brasile dopo aver sostato qualche ora in Africa e averne colto la parte più selvaggia. Ascoltando il loro nuovo lavoro discografico la voglia di lasciarci contagiare e trasportare in un turbinio di danze frenetiche febbricitanti e travolgenti, tutti membri di una tribù che ama travestirsi come in un carnevale di intenti da vivere ogni giorno dell’anno.

Un disco potente ritmicamente, un esplosione di leggerezza e allegria.

Sukate non è solo un disco è di più, è un divertente e inarrestabile live da ascoltare ovunque voi siate, una festa a portata di mano e di cuffia!



A farvi ballare tutta la notte



Fab.

Alex Moments

Dmitri



HORROR CORNER : Floracolora



FREE BUS FROM PIAZZA GRIMANA

23:30 - 00:15

4:00 - 5:00

Entry: 6 in lista fino alle 1

8 dopo.

PER ESSERE MESSI IN LISTA mandate un messaggio alla nostra pagina o contattate i nostri pr