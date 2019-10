Perugia: al Friday I'm in rock torna The Modern Age

Venerdì 18 ottobre torna uno dei party più amati del Friday I'm in rock: The Modern Age, il party anni 2000.

Kings of Leon o White Stripes? Seth Cohen o Sheldon Cooper? Planet Funk o Justice? Peter Jackson o Wes Anderson? Rihanna o Beyoncè? Jay Z o French Montana? Col contributo video di Ink (e quello stracult di mr. Fab. ) e con la consueta voglia di stupirvi partiremo dal millenium bug e arriveremo alle soglie del 2020.

In Consolle: Fab. & Fooly



La bacheca dell'evento è aperta: postate le vostre richieste!

Le tre canzoni più votate vinceranno l'ingresso omaggio!



FREE BUS FROM PIAZZA GRIMANA

23:30 -00:15

4:00-5:00