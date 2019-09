Perugia: al Friday I'm in rock torna Disco Hustle

Venerdì 4 ottobre torna Disco Hustle.

Disco, elettronica, Funk, House, Edit: un giro del mondo a suon di musica, si ballerà forte e si tornerà col sorriso.

Grandi sorprese all' interno del locale, venite e le scoprirete.



Live on stage



Fab Mayday

presentazione nuovo Ep "Storie Italiane".

Il resident dj del Friday in una delle sue rare apparizioni live. Un set tutto da ballare, in viaggio tra Manchester, Africa, Portorico e naturalmente Italia.



In consolle



Feel Fly

Franco B.

Stefano Tucci