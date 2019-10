Urban Perugia: al Friday i'm in love il live dei Go!zilla

Venerdì 11 ottobre sarà Friday I'm in love: il nostro venerdì, semplicemente il Friday. Amore, felicità e balli sfrenati!



ON STAGE



GO!ZILLA



I Go!Zilla sono una band italiana, autrice di un garage rock dalle venature psichedeliche e con dirompenti vibrazioni punk. Nato nel 2011 a Firenze come duo, ad oggi il gruppo è composto da Luca Landi (voce, chitarra), Mattia Biagiotti (chitarra / voce), Fabio Ricciolo (batteria) e Niccolò Odori (synth / percussioni).





A farvi ballare tutta la notte



Fab. e GIOV