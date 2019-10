Perugia: a Tangram tornano i Mount Liberation Unlimited

Sabato 19 ottobre secondo appuntamento per Tangram.

On stage: Mount Liberation Unlimited (live)



I Mount Liberation Unlimited sono formati da Tom e Niklas, si sono conosciuti più di 10 anni fa suonando in un gruppo indie/folk/pop a Stoccolma e facendo jam sessions notturne hanno dato vita a questo progetto.

Suoni disco, house, balearic, soul, psichedelici e l’innata melodia svedese hanno fatto sì che il loro album sia uno dei più divertenti e originale del 2019. Tra parti di chitarra che ricordano gli Khurangbin, ritmi agitati e una voce irresistibile, in ogni nota del disco si percepisce la gioia di fare musica.

È difficile immaginare che non si siano divertiti facendo questo album.

Se siete curiosi di sentirlo, questa è la serata giusta.



Prima e dopo in consolle



- Feel Fly

- Max-P

- Stefano Tucci



Vee-jay: M:ck

Graphic designer: Niq

Photographer: Tato (AMBO)



NAVETTE da piazza Grimana:

Andata ore 22:30 / 00:15

Ritorno ore 04:00 / 05:00