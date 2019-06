Perugia 1416, tutto pronto per la quarta edizione: il programma e le novità dell'evento

Perugia 1416 cambia pelle per il suo quarto palio: il corteo si fa trionfale, i rionali diventano attori per una sera e il Tiro del giavellotto più dinamico. Le novità dell'edizione 2019 sono state annunciate dalla presidente dell'associazione, Teresa Severini, insieme al sindaco Andrea Romizi e Stefano Venarucci, coordinatore artistico della manifestazione.

La rievocazione storica, che si terrà in città dal 14 al 16 giugno, affina gli eventi principali nella parte scenografica, e si impreziosisce con mostre, mercato di prodotti artigianali ed artistici degli antichi mestieri, concerti, conferenze, teatro, spettacoli itineranti di artisti di strada, corteo storico e sfide. Con un ampio spazio dedicato ai bambini, con laboratori, dimostrazioni e intrattenimento a cura del Tieffeu, del Post, della Compagnia del Grifoncello e della Compagnia d'Arme Achille Marozzo.

“Tra le novità della quarta edizione - ha spiegato Venarucci - c'è il corteo trionfale, che ripropone la forma di cortei tipici quattrocenteschi, così da rendere l'evento più filologico possibile. Il tiro del giavellotto si svolgerà in forma molto più dinamica: colui che tirerà avrà a fianco un altro atleta, che andrà a recuperarlo, correndo, utilizzando una treggia, quindi una antica slitta medievale. In questo gioco è stato inserito il timing, per cui, in caso di pareggio, vincerà chi avrà impiegato meno tempo a conlcudere la sessione. Per l'occasione si è creato anche un momento gastronomico, con prodotti tipici della tradizione umbra da poter gustare nella cornice di San Francesco al Prato. Inoltre, l'evento storicamente più rilevante di tutta la manifestazione, che è l'incontro di Braccio con la reggenza comunale, verrà rievocato quest'anno in corso Vannucci di fronte Palazzo Dei Priori in modo tale che tutta la città e gli ospiti possano godere dello spettacolo. Altra novità è la rappresentazione teatrale degli attori dei cinque Rioni durante la festa campestre. Il teatro è un seme gettato per dare poi vita ad una gara di rappresentazione tra i vicoli dei rioni, un'attività che unisce e che permetterebbe di coinvolgere i giovani”.

“A presentare questa quarta edizione è la mia voce – ha sottolineato Teresa Severini - ma in realtà è quella di un consiglio direttivo fatto di 12 membri, e soprattutto, al suo interno, dai 5 rioni. La città per la Città. Perugia1416 è alle porte. Già in questi ultimissimi tempi si sono intensificati gli eventi, come da programma, dopo mesi di approfondimenti e fermenti. Ed è sempre più articolato il calendario dei giorni della festa, per grandi e per picccini, per cui è sempre più affollata anche la lista dei ringraziamenti a coloro che sostengono a vario titolo il progetto, ma anche, e soprattutto, alle centinaia di volontari. Un grazie anche a tutti coloro che aiutano nella logistica e ai cittadini cui chiedo pazienza per i piccoli disagi che potrebbero subire. Ringrazio e saluto anche gli studenti Erasmus che sfileranno ospiti dei cinque Rioni, quale segno di integrazione. E Stefano Venarucci per la carica di entusiasmo che sa trasmettere. Ringrazio in poche parole tutti quanti sono parte di questa meravigliosa follia, attori e autori di questo sogno che si rinnova”.

“Una manifestazione che, grazie a Teresa e ai Rioni – ha aggiunto il Romizi –, si è riusciti a creare straordinariamente. Proprio in questi giorni di rinnovo della mia carica mi sono tornati in mente tutti quei momenti in cui ha preso vita questo progetto, dagli storici stendardi dei rioni ricollocati nell'atrio di Palazzo dei Priori dopo averli recuperati dai depositi comunali, prima ancora che prendesse corpo la rievocazione, allo 'stoico' ingresso di Braccio sotto la pioggia battente della prima edizione”.

L'evento, al di là del suo avvio ufficiale di venerdì 14, comincerà a muovere i primi passi fin da lunedì prossimo, 10 giugno, proponendo così, di fatto, una intera e intensa settimana di appuntamenti. E ad essere protagonisti saranno sempre loro, i cinque Magnifici Rioni (Porta Eburnea, Porta San Pietro, Porta Sant’Angelo, Porta Santa Susanna, Porta Sole), pronti a gareggiare per il Palio 2019, realizzato da Sara Rossi, la studentessa dell'Accademia di Belle Arti “Pietro Vannucci” di Perugia vincitrice del concorso indetto dall'Associazione. Tra le mostre, che saranno visibili fin da lunedì prossimo, si segnalano quella aperta fino al 18 giugno, presso la Biblioteca Comunale Augusta, “Alle origini del Grifo: l’emblema di Perugia nella pergamena di Montone del 1216”, con l'esposizione della pergamena stessa, riportante le clausole dell’atto di sottomissione della città di Montone a Perugia e con una delle più antiche raffigurazioni del Grifo. Grande curiosità per la mostra fotografica, non convenzionale e celebrativa del bello formale: “Altera effigies. Perugia 1416 dietro le quinte”, ovvero la descrizione di tutto ciò che accade fuori dall’ufficialità, tra ironia e spontaneità. Momenti invisibili ai più, ma che sono la vera essenza della festa e che trovano compimento in piazza dando forma al lavoro di mesi. Anche questa ad ingresso gratuito, sarà allestita alla Sala ex Misericordia di via Oberdan, dal 10 al 16 giugno. Si segnala, inoltre, la presentazione del volume “Perugia 1416” (Fabrizio Fabbri Editore), e del libro per bambini “Perugia a piccoli passi: viaggio nei Rioni alla scoperta della nostra città... e l’arte ai tempi di dame e cavalieri” (Futura Edizioni) per mercoledì 12, alle 18, alla sala della Fondazione Sant’Anna, in viale Roma. La manifestazione, di fatto, entrerà nel vivo da giovedì 13, con la premiazione del concorso gastronomico “La torta di Braccio. La salata disfida” con assaggi delle torte finaliste in collaborazione con l’Università dei Sapori, alle ore 10.30, presso il ristorante pizzeria Ferrari, in Corso Vannucci. Nel pomeriggio, alle 16.30, con “Viaggio nel Tempo”, protagoniste saranno le prime dame dei Rioni che viaggiano in minimetrò, scortate dai tamburini junior di Porta Eburnea e dalla Compagnia dei Grifoncelli che le attenderà in centro, per poi dirigersi tutti insieme in Cattedrale, dove avverrà, durante la Santa Messa, la benedizione del Palio e degli stendardi dei Rioni. Uscendo, esibizione di musici e Cantarine del Rione di Porta Sole. La sera, dopocena, ci sarà il momento gustoso il lancio dei bandi di sfida (ore 21.45), dalla scalinata del Palazzo dei Priori, cui seguirà, alle 22.30, nella Sala dei Notari, la pièce teatrale “Canzone d’amore”, di Artemio Giovagnoni, inscenata e recitata dalla compagnia “gli amici di Artemio”.

GLI APPUNTAMENTI DELLA TRE GIORNI

Venerdì 14: dalle 18 alle 19, in piazza IV Novembre, esibizione di combattimento medievale della Compagnia del Grifoncello; alle 19.30 corteo del Giavellotto da Palazzo dei Priori a Piazza San Francesco al Prato, dove, dalle 20 alle 23, saranno aperti gli stand gastronomici, accompagnati dalla musica degli Ensemble Trobadores. Alle 21.30 inizierà la prima sfida tra i Rioni, quella del Tiro del Giavellotto.

Sabato 15: alle 16, in Corso Vannucci, lo spettacolo degli Sbandieratori di Assisi darà il via al corteo della Mossa alla Torrre da Palazzo dei Priori a Piazza Matteotti, dove si terrà, alle 17.15, la seconda sfida, quella della Mossa alla Torre. Dalle 21.30, tutto si sposterà al Cassero di Porta Sant’Angelo, in Corso Garibaldi, per l'appuntamento scenografico di Perugia 1416 in notturna: alla vigilia del gran corteo storico, Braccio Fortebracci incontra i Consoli dei 5 Rioni; alle 22.30, presso il Giardino di San Matteo degli Armeni, ci si tufferà nella suggestiva Festa campestre, in cui si farà spazio “Braccio, un uomo come noi…”, la rappresentazione teatrale a cura di Stefano Venarucci e degli “attori” dei Rioni. A seguire, animazioni, musica, danze medievali e degustazione gratuita di prodotti tipici umbri fino a tarda notte.

Domenica 16: dalle 16, in Corso Vannucci, spettacolo degli Sbandieratori di Assisi; alle 16.30, presso la Caserma Braccio Fortebracci, Comando Militare Esercito Umbria, Piazza Lupattelli, 1, picchetto d’onore con partenza del corteo di Braccio scortato dagli armati della Compagnia del Grifoncello e di Militia Bartholomei (percorso via Cesare Battisti, via Maestà delle Volte, Piazza IV Novembre); alle 17, in Corso Vannucci, nello spazio antistante Palazzo dei Priori, incontro di Braccio con la Reggenza comunale; consegna delle chiavi della Città e salita in corteo al palazzo comunale in Piazza IV Novembre; alle 17.30, da Piazza Italia a Piazza IV Novembre sfilata del gran corteo storico, accompagnato dalle delegazioni ospiti (Montone, Corciano, Gualdo Tadino, Torgiano, Sangemini, Senigallia e Todi, c con la partecipazione dei Tamburini di Norcia e della Pro Loco di Norcia. Alle 19, Corsa del Drappo in Corso Vannucci, la terza sfida tra i Rioni. A seguire spettacolo degli Sbandieratori di Todi e dei Musici “Arcus Tuder” Città di Todi; alle ore 19.30, proclamazione del Rione vincitore e assegnazione del Palio 2019.