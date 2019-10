PerSo al via il 5 Ottobre con nove giorni di cinema sociale

Sabato 5 ottobre prende il via la V edizione del PerSo – Perugia Social Film Festival. Sei categorie di concorso, cinque anteprime italiane, € 8.500 di premi, una residenza artistica dedicata ai giovani cineasti e circa 80 ospiti, tra registi, produttori e addetti ai lavori, provenienti da diverse parti del mondo, che faranno di Perugia la capitale italiana del cinema documentario.

Due eventi speciali daranno il via al Festival. Si comincia alle 18 al Cinema Méliès di Perugia con VIBE. Voyage Inside a Blind Experience, un progetto nato per creare un modello di mostra d’arte astratta, fruibile con pari interesse sia da soggetti normovedenti, sia da disabili visivi. Saranno proiettati i video A Touching Sight di Alberto Amoretti e Giovanni Hänninen e Inside Vibe di Gian Luca Bianco e Maria Vittoria Lensi. Ospiti in sala Gian Luca Bianco e Maria Vittoria Lensi.

A seguire, alle 19, sempre al Méliès, l’audio doc Il Sottosopra, di Gianluca Stazi e Giuseppe Casu realizzato in collaborazione con i minatori del Sulcis-Iglesiente e coprodotto da Radio Rai 3.

Alle 21.15 in programma la cerimonia ufficiale di inaugurazione con gli interventi di Giovanni Piperno, regista, presidente del PerSo; Giacomo Caldarelli, Ivan Frenguelli, Luca Ferretti, direzione artistica PerSo Film Festival.

L’edizione 2019 entra nel vivo alle 21.30 con il concorso più atteso (il PerSo Award), che vedrà 5 film in anteprima assoluta per l'Italia. Il primo film in proiezione è J'veux du soleil (A place in the sun), di Gilles Perret e François Ruffin (Francia, 2019, 75’).

Il PerSo Film Festival è organizzato da Associazione RealMente, in collaborazione con Fondazione La Città del Sole – Onlus, con il patrocinio e il sostegno del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, della Regione Umbria, del Comune di Perugia, dell’Università degli Studi di Perugia, dell’Università per Stranieri di Perugia, del MIUR – Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria, dell’A.Di.S.U., e con il sostegno di altri soggetti pubblici e privati.