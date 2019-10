PerSo Film Festival, si prosegue allo Zenith con il cinema italiano. Arriva Daniele Segre

Prosegue il PerSo Filme Festival, che lascia orea il Cinema Melies per trasferirsi allo Zenith. Lunedì 7 ottobre le proiezioni cominciano alle 18 con la 4 documentari in gara nella sezione PerSo Short.

Alle ore 20 è la volta di uno dei migliori documentari internazionali scelti dal Festival per la categoria PerSo Masterpiece: Gulyabani, di Gürcan Keltek (Paesi Bassi/Turchia, 2018, 37’), dall’autore di “Meteorlar” (Meteors), presentato al PerSo Film Festival 2018.

Alle 21.30 in scena il primo dei film in concorso per la sezione PerSo Cinema italiano. Daniele Segre arriva a Perugia con il suo Ragazzi di stadio, quarant’anni dopo (Italia/Francia, 2018, 82’), un racconto incalzante che descrive le trasformazioni sociali e ideologiche degli ultrà juventini.

