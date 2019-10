Al PerSo festival in scena il cinema della Follia, con incontro sugli stati mentali a rischio di psicosi

Entra nel vivo la V edizione del PerSo – Perugia Social Film Festival. Martedì 8 ottobre il Festival arriva per due giorni al Cinema Zenith e, alle 17.30 per il Cinema della Follia, ospita l’evento speciale The White Sound di Hans Weingartner (Germania, 2001, 106’).

A seguire ci sarà l’incontro con il professore Andrea Raballo, responsabile dell’ambulatorio dedicato al riconoscimento precoce degli stati mentali a rischio di psicosi presso l’Ospedale di Perugia, vicepresidente della sezione di Psicopatologia Clinica della World Psychiatric Association (WPA), già professore associato in Psicopatologia dello sviluppo presso la Norwegian University of Science and Technology (NTNU).

Un'occasione per parlare del film, seguendo i movimenti del protagonista e le suggestioni scaturite dalla visione. L'evento è a cura di Fondazione La Città del Sole – Onlus.

Molto attesa la proiezione, alle 19.45, di Questo è mio fratello (Italia, 2018, 80’) di Marco Leopardi, Menzione speciale ai Nastri d’argento DOC 2019. L’emozionante racconto autobiografico incentrato sulla storia della malattia mentale del fratello è il tema del film (Italia, 2018, 80’) che inaugura la categoria di concorso PerSo Cinema Italiano.

Alle 21.30 c'è in programma il secondo film in gara per il PerSo Award, Zumikiri, di Oskar Alegria (Spagna, 2019, 122’).