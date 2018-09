PerSo Festival, è boom: pienone al cinema Sant'Angelo per “Hotel Jugoslavija”

Una metafora della crisi e della rinascita, dal ‘maresciallo’ Tito alla contemporaneità: Perso Festival ha proposto “Hotel Jugoslavija” di Nicolas Wagnières. Pienone, al cinema Sant’Angelo, per la quarta edizione di questo Festival, che assume sempre più una dimensione internazionale. Il lavoro discende dall’esperienza diretta dell’autore, la cui madre – per motivazioni sentimentali – lasciò il Paese d’origine per la Svizzera.

Nicolas Wagnières si reca ogni anno nell’ex Jugoslavia e ne racconta le vicende attraverso la storia esemplare di quest’hotel, prima di stato (come tutta l’economia del tempo), poi passato ai privati attraverso una serie di speculazioni immobiliari. All'Hotel Jugoslavija hanno soggiornato diplomatici e politici: era importante ai tempi di Tito ma, dopo la sua morte e dopo che la Jugoslavia aveva smesso di esistere, è stato travolto dal declino e dal degrado.

Quell’hotel, divenuto vuoto e straziante, era stato il fiore all’occhiello della New Belgrade. Poi, negli anni ’90, è divenuto ricettacolo di criminali. Fu quindi bombardato dalla NATO nel 1999, quando era occupato da Arkan e dalla sua banda che vi avevano allestito un casinò, ancora operativo. Quindi, hotel come simbolo per un paese che sta cadendo a pezzi, interviste con la madre, con persone che lavorano in hotel.

Si propongono pure filmati di repertorio, ma anche clip di fiction, come sequenze da un film d'azione recente, in cui l'hotel salta in aria. E c'è anche Milosevic con il suo nazionalismo. Insomma: un documentario scritto e filmato con la mano del cuore. Che ha commosso e convinto i tanti giovani presenti all’evento. Nel rispetto dello slogan del Festival: “Differente. Non indifferente”.