La Vetusta e Tunisi si scambiano esperienze d'arte: gemellaggio culturale fra Perugia e Tunisia

La Vetusta e Tunisi si scambiano esperienze d’arte. Un gemellaggio culturale fra Perugia e Tunisia. Lo annuncia con entusiasmo al Post Mod Gaia Toschi, affiancata dal console tunisino e da un attivo operatore culturale di quel Paese: il direttore del Festival di Hammamet.

L’occasione è costituita dalla proiezione di ben due film tunisini al PerSo Festival. Il primo, “Babyilon”, di Ismael Chebbi (ospite in sala); il secondo, “El gort” del regista Hamsa Ouni, lungamente applaudito per il suo lavoro, silenzioso e scioccante, sulla nascita di un campo profughi da un milione di individui.

Vengono, dunque, annunciati eventi a Perugia dal 29 settembre al 7 ottobre. Con reciprocità a Tunisi, dal 13 al 21. Ben 30 gli spazi a disposizione di 49 artisti per la Kermesse “Open Art Week”. Dunque, artisti tunisini ospiti della Città del Grifo e artisti nostrani in trasferta, nella prestigiosa movida tunisina.

Le arti sono declinate in ogni loro linguaggio e possibilità: cinema, teatro, fumetti, fotografia, marionette, danza, land art, musica dal vivo, e perfino arte del vetro soffiato e dei tappeti. “Si tratta – tengono a precisare gli organizzatori – di una manifestazione non istituzionale, sebbene le istituzioni abbiano dato una mano consistente. Fra esse il Ministero degli Affari Esteri italiano, l’Istituto per la cultura italiana, l’Università per Stranieri, il Teatro Stabile dell’Umbria e altri prestigiosi soggetti”. Un concreto esempio di come le arti possano accomunare le persone e assecondare il dialogo.