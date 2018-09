PerSo, la serata allo Zenith ha proposto il film della regista belga Christina Vandekerkhove

Il tema del PerSo 2017 era la guerra. Quello di quest’anno è riconducibile al quesito: “Chi siamo, come viviamo, quali sono i nostri diritti”. La serata allo Zenith ha proposto il film della regista belga Christina Vandekerkhove, assente giustificata. Infatti, impossibilitata a venire a Perugia, ha inviato un toccante e accurato videomessaggio nel quale ha fatto il punto sul tema trattato il quell’ora e mezza di docufilm. “Il lavoro – dice – ha richiesto ben tre anni di ricerca ed è stato girato in soli 24 giorni”.

La questione ruota intorno al diritto alla casa. Il film tratta di povertà, emarginazione, solitudine. Protagonista un edificio, in predicato di demolizione, e i suoi abitanti. È come se i muri parlassero per raccontare quelle storie. La tecnica di ripresa è fredda e imparziale: nessun movimento di macchina, l’obiettivo puntato verso l’esterno, quasi alla ricerca della luce nel tunnel della miseria, di un barlume di speranza che non si riesce a intravedere.

Ma non c’è fiducia per quei diseredati, abbandonati al fumo, all’alcool, allo squallore quotidiano della televisione… e ad un emarginante giudizio sociale. Perché, oltre al diritto di avere casa, c’è tanto altro che manca. Perdere la casa vuol dire perdita del luogo e delle relazioni, della dignità di uomini. Perché il brand di Perso recita: “Differente, non indifferente”.