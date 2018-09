Avanti Tutta Days, al percorso verde fino al tramonto con tanti giochi e sport: c'è anche l'"Harry Potter Game"

Tutto pronto per la nuova edizione di Avanti Tutta Days, in programma al percorso verde di Pian di Massiano sabato 8 e domenica 9 settembre. All’inaugurazione della manifestazione promossa dall’associazione Avanti Tutta Onlus di Leonardo Cenci, ci sarà il sindaco di Perugia, Andrea Romizi e parte della squadra dell’Ac Perugia.

Molte le novità previste per questa edizione - aperta a tutti dalle ore 10 al tramonto - tra cui Gioco del Quidditch, noto come Harry Potter Game; la Grifofitness, che curerà tutta la parte aerobica grazie agli istrutturi del Msp (Movimento Sportivo Popolare Italia); l'Agility ed il Dross Dog dello Csen (Centro Sportivo Educativo Nazionale); un percorso per una gimkana ciclistica del Csi (Centro Sportivo Italiano); la Danza Cinese del Leone (sabato alle 12 e domenica alle 16,30 circa); lo Street Circo (in programma domenica alle ore 18); la Street Art ed il Wal Experience.

Per la prima volta anche tutte le maggiori società sportive di serie A della città di Perugia - Ac Perugia Calcio, Sir Safety Perugia Volley, Rugby Perugia, Bartoccini Gioiellerie Perugia - hanno deciso di sposare pubblicamente la manifestazione ed alcune di loro saranno presenti con degli stand informativi e con l'attività di promozione giovanile.

Non mancheranno le attrazioni più classiche come Pompieropoli (solo la domenica), il gonfiabile di Decathlon, Ippotherapy, tennis, nordic walking e tante altre. Ritorneranno, inoltre, alcune attività come il baseball con il suo gonfiabile, i Nasi Rossi per la gioia di grandi e piccini ed il tennistavolo. Ampio spazio anche per l'area salute con alcuni screening gratuiti (udito e naso) e con l'iniziativa di prevenzione "Pupazzi in Emergenza", a cura della Croce Rossa Italiana di Perugia. E' rivolta ai bambini (sarebbe un piccolo ospedale dove vengono soccorsi i vari pupazzi) ed è in programma entrambi i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19,30.

Sarà presente anche uno stand del Gruppo Grifo Agroalimentare che omaggerà i più piccoli con alcuni suoi prodotti. La due giorni sarà accompagnata, come sempre, dalla musica di Max Radio e dalla presenza dell'ex iena Mauro Casciari, presidente onorario di Avanti Tutta.