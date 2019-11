A "pensare digitale" s'impara, corso di formazione per docenti nelle scuole di Sigillo

Ha preso il via all’Istituto Comprensivo di Sigillo un corso di formazione per docenti di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado su Coding, Robotica e Pensiero computazionale. Caterina Moscetti, esperta in materia e Presidente dell’associazione locale “Creadigitale”, condurrà i docenti verso l’utilizzo consapevole di algoritmi, di linguaggi di programmazione e di concetti informatici da applicare in attività didattiche e ludiche.

“Quando i partenariati risultano capaci di attivare sinergie significative, la scuola è presente - afferma la neodirigente scolastica dell’I.C. Sigillo,Rosa Goracci -. Far parte di RETE!, un progetto nato grazie a fondi stanziati per combattere la povertà educativa minorile, ci consentirà a breve, dopo aver concluso il corso di formazione e ricerca-azione per docenti, di proseguire con l’acquisto di licenze di software per l’apprendimento, l’inclusione e l’autonomia dei ragazzi con disturbi dell’apprendimento, nonché con la cessione di tablet in comodato d’uso agli alunni dell’Istituto con certificazioni DSA, dando la priorità alle famiglie con ISEE inferiore”.

A breve a Sigillo l'amministrazione comunale inaugurerà un’alula dotata di monitor interattivi, kit per il tinkering e stampanti 3D.