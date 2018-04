Grande pellegrinaggio a cavallo, dalla Toscana all'Umbria, sui passi di San Francesco d'Assisi

#Pellegrinandoinsella per questo 2018 offre diversi appuntamenti per ripercorrere a cavallo i Cammini compiuti dai Santi in Italia, con particolare attenzione per San Francesco. Occasioni per tutti i gusti, rispettando sempre l’approccio e lo spirito di un vero e proprio pellegrinaggio.

Dal 25 Aprile al 01 Maggio 2018, l’associazione organizza il Pellegrinaggio per eccellenza, sui passi di San Francesco da La Verna, in Toscana, fino ad Assisi in Umbria, quasi 200 Km da vivere con il proprio cavallo in piena armonia con la Natura ricca di Atmosfera e nei i luoghi ricchi di spiritualità, che hanno caratterizzato la vita del Santo.

#PellegrinandoinSella nasce come progetto dell’A.p.d. Prom.O.S.Sport di Perugia, realtà con oltre 30 anni di esperienza nell’organizzazione di manifestazioni ed eventi sportivi, da un’idea di Cristian Bonella, cavaliere, guida ed istruttore equestre, con l’intento di ripercorrere il Cammino Francescano compiuto da San Francesco, da La Verna ad Assisi fino a Poggio Bustone e non solo, alla ricerca del legame indissolubile tra uomo, Fede e natura.

L’associazione organizza regolarmente Pellegrinaggi a Cavallo sui Cammini dei Santi che attraversano l’Italia, per maggiori informazioni visitare la pagina FACEBOOK #pellegrinandoinsella.

Il Grande Pellegrinaggio in programma dal 25/04 al 01/05 con itinerario La Verna – Assisi, sarà il primo pellegrinaggio a cavallo sul Cammino “Di qui passò Francesco”, creato 13 anni fa da Angela Seracchioli e che ha portato migliaia di pellegrini ad Assisi e poi ad attraversare tutta l’Italia, raggiungendo anche Monte Sant’Angelo in Puglia. Con il patrocinio dell’Endas Equitazione, il Viaggio porterà i partecipanti a ripercorrere a cavallo i passi fatti da San Francesco nei suoi continui spostamenti fra i luoghi sperduti ed isolati di Umbria e Toscana negli anni della sua predicazione. Un’esperienza ricca di emozioni, spiritualità ed atmosfera. Si viaggerà a ritmo lento approfittando di ogni passo per assaporare e far tesoro di pace e tranquillità, ricercando momenti di riflessione per la mente e di quiete per il cuore.

Un’ottima occasione anche per abbinare la ricca Enogastronomia locale ad un’esperienza fuori dall’ordinario, vivendo momenti di approccio alla Wilderness con bivacchi all’aria aperta a strettissimo contatto con la natura e con i Cavalli. Sistemazione con Tende e sacco a pelo, ma per chi vuole, possibilità di pernotto in Agriturismo con ristorante. Sarà presente un supporto logistico per il trasporto del proprio bagaglio, maniscalco al seguito e reperibilità veterinaria. Un Pellegrinaggio a cavallo che si può raccontare solo dopo averlo vissuto!