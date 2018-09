Passignano sul Trasimeno: un week end all'insegna della cultura con "L'isola del libro" tra poesie, filosofia e donne nella Chiesa Cattolica

A Passignano sul Trasimeno sarà un weekend all’insegna della cultura, con ben tre autori e le loro rispettive opere sabato 15 settembre, e domenica 16 con una giornata ‘Al femminile’, tema principe di questa edizione dell’Isola del libro Trasimeno. Nel primo appuntamento della manifestazione letteraria, all’hotel Kursaal alle 17, saranno ospiti: Pierluigi Castellani, autore di ‘La vita dentro’, volume nel quale sono raccolte le sue poesie scritte tra il 1963 e il 2017; Umberto Palumbo con ‘Filosofia in ascensore’, un libro che racconta la storia di un professore di filosofia e di altri inquilini di un condominio che rimangono chiusi in ascensore e, prima che i tecnici riescano ad aprire le porte, intraprendono una piacevole conversazione filosofica breve e brillante; Anton Carlo Ponti, autore del libro ‘Cosa farò da grande? Il ‘mio’ Corriere dell’Umbria,1983-2017 & molto altro’, nelle cui pagine è narrata parte dell’‘avventura, per certi versi eroica, dell’autore di questo pamphlet come direttore prima e collaboratore poi, fedelmente invasivo e un poco invasato del Corriere dell’Umbria’. A coordinare il tutto ci penseranno i giornalisti Mario Centini e Gianluca Prosperi.

Domenica 16 settembre alle 17 ci si sposterà alla Terrazza Lidò, invece, per parlare de ‘La figura femminile nella Chiesa cattolica’ con il cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Conferenza episcopale italiana. Parteciperà Donatella Porzi, presidente dell’Assemblea legislativa dell’Umbria, mentre a coordinare l’incontro sarà Fabrizio Bracco, storico e docente universitario.