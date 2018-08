Passignano sul Trasimeno: festa del libro fino a Ferragosto. Bancarelle, incontri con autore, cabaret e musica

Terminata la pausa di luglio, l’‘Isola del libro Trasimeno’ è pronta per ripartire con una fitta sequenza di appuntamenti in programma a Passignano sul Trasimeno da sabato 11 a mercoledì 15 agosto. La manifestazione letteraria ideata da Italo Marri riprende il via con la Festa del libro che si svolgerà in questi giorni nei giardini lungolago dove verrà allestita una mostra mercato del libro con una ventina di bancarelle e organizzati laboratori per bambini, spettacoli di cabaret e incontri con autori.

Per quanto riguarda i café letterari e gli incontri con gli autori, che si terranno al centrale May Fair bar, si parte sabato 11 con la presentazione del libro ‘Lettere da un giovane militare (1942-1945). La vicenda di Bruno Terzetti (Perugia, 1920-1979)’ di Marco Terzetti, alle 17, e del romanzo ‘Cento minuti’ di Chiara Santilli, alle 21. Si prosegue domenica 12 con Samuele Chiovoloni e i suoi attori che interpreteranno per i più piccoli, alle 11.30 e in replica alle 16.30, ‘Camminando con storie di principesse dimenticate e sconosciute’. Alle 17.30 si terrà, invece, la presentazione di ‘Costumi proibiti. Novant’anni di moralismo in Italia’ di Andrea Mori. Lunedì 13, alle 17.30, sarà quindi la volta di Diego Zandel e del suo ‘Balcanica. Viaggio nel sud-est europeo attraverso la letteratura contemporanea’, incontro a cui parteciperà anche la scrittrice di origine serba Dunja Badnievic. Alle 21.30, invece, insieme al politologo Armando Pitasso, Alvaro Fiorucci presenterà il libro ‘Il divo e il giornalista. Giulio Andreotti e l’omicidio di Carmine Pecorelli: frammenti di un processo dimenticato’, scritto insieme a Raffaele Guadagno. Iniziativa dedicata al dialetto sarà poi quella prevista per martedì 14 agosto, alle 17.30, durante la quale verranno lette poesie in compagnia di Francesco Piga autore di ‘Poeti nei dialetti dell’Umbria fra Novecento e Duemila’ e Ombretta Ciurnelli curatrice dell’antologia ‘Dialetto lingua della poesia’. Interverranno anche Anton Carlo Ponti e Gianluca Prosperi. La sera della vigilia di Ferragosto, il gruppo Jazz Glazz si esibirà nello spettacolo di cabaret ‘In vino veritas’ a cui seguirà della musica dal vivo.

Fuori programma, mercoledì 15 agosto, alle 17, ci sarà il Quartetto jazz che allieterà il pomeriggio.