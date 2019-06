Passignano, sport e volontariato si incontrano "A Tutto Trasimeno"

La grande forza dello sport con la tenacia del volontariato per l'evento "A tutto Trasimeno", promosso da Conslancio Onlus e Avis. All'iniziativa hanno adetito tutte le Avis del Trasimeno, quelle di Perugia, Corciano, il provinciale e il regionale, la Consulta giovani e tutte le realtà di volontariato più importanti come Croce Rossa Italiana, gruppo O.P.S.A, gruppo giovani CRI, C.O.V.E.R., Protezione Civile di Corciano, Misericordie di Magione e Castiglione del Lago, Gruppo FAI Trasimeno, e tutti i Club velici lacustri Castiglione del Lago e San Feliciano, l'Areoclub Trasimeno, i Comuni del lago, la Regione Umbria, la Provincia dell'Umbria, l'Urat, Anci .

Tutti sulle sponde del lago Trasimeno, per far conoscere la propria attività, e per sostenere l'evento che ha coinvolto tutti gli sport d'acqua praticati al Trasimeno che per l'occasione si trasformerà nel Lago della Solidarietà". L'appuntamento è per il 15 e 16 giugno. Presenti anche i Corpi dell'Arma dei Carabinieri con il gruppo Sommozzatori dell'Arma che presidierà il lago insieme, il gruppo O.P.S.A. della Cri alternando la loro presenza, tra esercitazioni, dedicate al pubblico, e sorveglianza .

Un evento ricco, annunciano i promotoir, che vedrà, in anteprima sul lago, la partecipazione dei Campioni Gianluca ed Alessandro Cavaiola e Cristina Corsi che, insieme a tante altre eccellenze degli sport d'acqua saranno a disposizione dei visitatori per far conoscere e promuovere il loro sport, due giorni di puro divertimento.

Due giorni "dedicati all'arte di saper donare per un Trasimeno senza barriere".