Passeggiata suggestiva alla scoperta delle nostre bellezze: come partecipare

Ecologia, scoperta del mondo esterno e di spazi interiori, contatto con la natura, all’insegna del principio per cui camminare fa bene all’ambiente e a chi pratica questa sana abitudine. Per vincere lo stress, per ristabilire equilibrio, ritrovando armonia fisica e interiore. Il 28 gennaio la scarpinata dell’Associazione “L’olivo e la ginestra” è orientata alla scoperta di San Martino in Campo.

Il ritrovo è alle ore 8,45, a S. Martino in Campo, in via della Pariglia, nella zona tra la Farmacia e il Supermercato.È previsto l’attraversamento del paese, dirigendosi successivamente attraverso le strade bianche che punteggiano il territorio. Prima per la Madonnuccia-Ciribifera, passando davanti alla chiesina, e poi verso la collina per la strada San Filippo-Palazzo e per quella del Piè della Collina.

All’approssimarsi di vetuste “cerque”, si inizia a salire verso il campanile di S. Martino in Colle per ghirigori di oliveti. Si scende per altra via tra i campi verso Santa Maria Rossa e quindi si torna a San Martino in Campo. Il percorso si dipana per circa 10 km, presenta un dislivello di 180 m e si conta di percorrerlo in poco più di 3 ore. Per informazioni: Giannermete – romaniermete@gmail.com – 3471148395