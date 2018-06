L’Associazione Turistica Pro Loco Pomonte di Gualdo Cattaneo (PG) Invita a partecipare al 1' raduno non agonstico per Montain Bike e alla 5°edizione della passeggiata ecologica “Per li stradelli de Pomonte”.



Una giornata dedicata a chi vuol fuggire dal caotico traffico cittadino e a chi ama passeggiare a stretto contatto con la natura respirando i profumi e ascoltando le melodie che solo un bosco riesce a regalare. Sarà un percorso con presenza di vari dislivelli, che ci accompagnerà alla scoperta delle bellezze storico/culturali di Pomonte. Tutte le info sono presenti nelle locandine

Per organizzare al meglio l’ evento vi preghiamo di prenotarvi entro venerdi 22 giugno al numer0 335/7769436 .

