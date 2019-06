Parte ad Assisi il Riverock Festival 2019, nel decennale l'evento è plastic free

Taglio del nastro del decimo anno per il Riverock Festival, promosso da Associazione Culturale Riverock in collaborazione con Zona Franca Spettacolo e realizzato con il patrocinio ed il sostegno della Città di Assisi e della Provincia di Perugia, che si appresta ad andare in scena alla Lyrick Summer Arena con due appuntamenti che spazieranno dal rock sinfonico all'hermetic hip hop.

Un festival #plasticfree Il Riverock Festival sposa la causa abbracciata dal Comune di Assisi del “Plastic-Free”, abbandonando completamente, all’interno della Lyrick Summer Arena, l’utilizzo della plastica usa & getta.

Si inizia venerdì 21 giugno (ore 21.00) con Queen at the Opera, il più imponente show rock/sinfonico mai portato in scena. Grazie alla presenza di oltre quaranta formidabili artisti, il pubblico ha per la prima volta la possibilità di ascoltare le musiche dei Queen riarrangiate in una elegante veste orchestrale.

Sabato 22 giugno grande attesa per Rancore, che torna in scena con un nuovo disco e un nuovo spettacolo: "Musica Per Bambini" (in Tour) dove porta i suoi "giocattoli" sul palco trasformandolo in una cameretta dove i musicisti sono bambole di pezza con bottoni al posto degli occhi. Ecco come nasce questo nuovo show.

Ad aprire la serata (ore 20.30) sarà il Rude Bastard showcase, un collettivo HipHop fondato dal dj/producer Ill Janga che lega persone ed esperienze diverse. Con base a Perugia, il progetto unisce artisti di diversa provenienza, sia musicale che geografica e si pone lo scopo di creare un terreno comune sul quale sfogare le proprie insicurezze e frustrazioni, ovviamente nel modo più rude possibile, facendo rumore tutti insieme.

A seguire Sheddy Doic Dj Simone Rossi.

Aftershow (ingresso libero) nell'Hangar Show Grooveland by Rollover Staff Dj's con Mencarhell e Aindra Hook.

Tutte le sere apertura cancelli alle ore 19.30. Presente un'area di ristorazione aperta fino a tarda notte. Possibilità di acquisto dei ticket di ingresso presso la biglietteria del festival.