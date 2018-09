Chico Mendez, una tre giorni di eventi per il rilancio del parco: tutto il programma

Una tre giorni per rilanciare uno dei polmoni verdi della città, ma anche per discutere e parlare di temi di grande attualità come il bullismo, le dipendenze grazie ai tanti dibattiti che animeranno il parco Chico Mendez. L’evento, Stop & Go, ideato da alcune delle associazioni più importanti realtà del territorio - Progetto Donna e ActionAid, sezione Perugia, e Associazione culturale CiaoRino, si svolgerà dal 20 al 22 settembre presso l’Ostello Spagnoli del parco di via Cortonese.

L’evento, che gode del patrocinio del Comune e della Provincia di Perugia, vede in prima linea l’associazione Progetto Donna – presieduta da Tiziana Casale – una realtà che da tre anni lavora nella prevenzione e nel contrasto delle discriminazioni e della violenza, offrendo anche un supporto psicologico e giuridico alle vittime, da Actionaid Perugia e da CiaoRino.

La cornice della manifestazione sarà l’incontro di tante delle più importanti associazioni che si occupano di disagio giovanile, violenza (bullismo e baby gang), dipendenze (alcol, droghe, gioco), tutela ambientale e propongono sostegno e modalità per reagire all’ incertezza e al senso di impotenza che spesso riguardano giovani e non del nostro tempo.

Il ruolo delle associazioni si inserisce nell’ambito di ciò che è stato definito welfare di comunità e diviene contributo fondamentale per la ricostituzione di percorsi di identità individuale e cittadina anche attraverso la fruizione di luoghi in cui incontrarsi (come il parco cittadino), sempre più, oggi, bisognosi di ridefinizione e partecipazione collettiva. Il rischio è, come accade spesso, che una volta persa la connessione tra contesto locale e cittadini, i luoghi divengano sempre più non -luoghi, zone franche di nessuno, lontane da ogni senso d’appartenenza cittadina e colonia attiva di bande criminali.

Durante la tre giorni il parco vivrà grazie a una serie di eventi che vanno dai dibattiti con i giovani alle riflessioni ragionate con gli esperti, da giochi e serate musicali a presentazioni culturali. Le mattinate vedranno il coinvolgimento dei più giovani e delle scuole, mentre nel tardo pomeriggio ci si concentrerà nelle riflessioni con gli esperti e le istituzioni. Le serate, invece, saranno dedicate all’intrattenimento, con buffer, cabaret, musica.

PROGRAMMA