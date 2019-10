Panicale, per "Visioni musicali" arriva la pianista Dalia Lazar con Beethoven

Il 26 e 27 ottobre la musica di Ludwig van Beethoven sarà protagonista di due serate speciali nel borgo di Panicale. La pianista internazionale Dalia Lazar eseguirà le tre sonate per pianoforte “La Patetica” (Op. 13 n.8), “La Tempesta” (Op. 31. n.2) e “L’Appassionata” (Op. 17 n.23).

I due eventi, a ingresso libero, inizieranno alle ore 19 e rientrano in “Visioni Musicali”: il ciclo di appuntamenti proposti dalla Lazar Foundation For The Arts con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Panicale e di Sistema Museo, Progetto ArtInsieme 2019 – Assessorato alla Cultura.

I live da qualche anno richiamano il pubblico umbro (e non solo) nel borgo medievale adagiato sulle colline del Trasimeno. Location d’eccezione per i due concerti, il Museo del Tulle di Panicale - ex chiesa di Sant'Agostino (in piazza Regina Margherita) - dedicato alla panicalese Anita Belleschi Grifoni che ripropose agli inizi del Novecento un particolare tipo di ricamo su tulle denominato "Ars Panicalensis".

In questa suggestiva cornice, svetta lo Stainway gran coda di Dalia Lazar: il celebre pianoforte appartenuto al nipote di George Gershwin, Leopold Godowsky III.

Le due date del prossimo fine settimana sono inserite nel programma della manifestazione Pan’Olio.