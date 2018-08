Panicale: torna lo "sbroglio", con la vendita dei prodotti a prezzi scontatissimi e appuntamento imperdibile con le fontane danzanti

A Tavernelle commercianti in piazza per i saldi sui saldi. Venerdì 24 e sabato 25 agosto per il quarto anno consecutivo il Centro Commerciale Naturale di Tavernelle propone lo “Sbroglio”, con la vendita dei prodotti a prezzi scontatissimi. “Tra le novità di questa edizione – riferisce Luca Cipriani presidente dell’associazione – c’è il ‘gemellaggio’ con il Ccn della vicina città di Chiusi, dalla quale giungerà una ventina di bancarelle”. Questo segnerà l’inizio di un rapporto di scambio tra i due Centri commerciali naturali, visto che la visita dei toscani sarà subito ricambiata la settimana prossima in occasione dello “Sbaracco” a Chiusi.

Nella sera di domani, venerdì, è prevista la chiusura completa al traffico del centro storico, dove bar e ristoranti imbandiranno le tavole. Torna poi, sempre domani sera, il grande spettacolo delle fontane danzanti lungo Via Pievaiola, con un’esplosione di colori, musica, giochi di acqua e fuoco. Due gli spettacoli in programma, alle 21 e alle 23,30.

Sulla Pievaiola inoltre sarà disteso un mega foglio di carta di 50 metri su cui bambini e ragazzi potranno disegnare, dando sfogo alla propria fantasia. Ad animare la serata anche un artista di strada.

Lo “Sbroglio” infine coincide con l’inizio della tradizionale “Festa della pannocchia”, organizzata dalla Pro loco, che si concluderà domenica 2 settembre.