Panicale rappresenta l'Umbria in tv a "Il borgo dei borghi"

Per Panicale è giunto il momento della “Grande Sfida”. Il borgo con affaccio sul Trasimeno rappresenterà infatti l’Umbria nella quarta puntata della trasmissione “Il borgo dei borghi” che andrà in onda in prima serata su Rai3 domenica 13 ottobre.

Intanto si ricorda che c’è tempo fino alle ore 23:59 di giovedì 17 ottobre 2019 per votare il proprio borgo sul sito della RAI: www.rai.it/borgodeiborghi.