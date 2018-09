Vino, zafferano e specialità del territorio: in uno dei borghi più belli del Trasimeno torna la Festa dell'Uva

Giunta alla quarantatreesima edizione è in corso a Panicale la “Festa dell’uva e dei prodotti tipici”.Fino a domenica 9 settembre degustazioni, musica e intrattenimento che trasformano il borgo che si affaccia sul Trasimeno in vetrina a cielo aperto per i vini Doc dei Colli del Trasimeno, proposti in abbinamento con le altre eccellenze gastronomiche del territorio, quali fagiolina, pesce, miele, formaggi e zafferano.

Ma tradizionalmente la Festa dell’uva di Panicale è anche folklore e competizione che culminerà domenica 9 settembre a partire dalle 15.30 nei Giochi rionali del Palio dei bigonci. L’assegnazione del Palio avverrà alle ore 22 a chiusura dell’intera manifestazione. Nelle quattro giornate della festa sarà possibile cenare con piatti all’insegna della tradizione, accompagnati da concerti, animazioni e serate danzanti. La Festa dell’uva è organizzata dall’Associazione turistica Pro-Loco di Panicale.