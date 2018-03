Panicale, al Teatro Caporali arriva Jam!: improvvisazione di musica, danza e recitazione

L’Improvvisazione Teatrale targata Voci e Progetti arriva a Panicale sabato 24 marzo alle ore 21.00 nella meravigliosa cornice del Teatro Cesare Caporali con “JAM!”, un evento speciale in prima assoluta realizzato in collaborazione con la Compagnia del Sole e con il Patrocinio del Comune di Panicale.



JAM! è uno spettacolo di Improvvisazione Totale, di fusione tra musica, danza e recitazione e di incontro tra artisti straordinari. Sul palco 2 musicisti, che si esibiranno live proponendo improvvisazioni sonore, 2 attori/improvvisatori che si lasceranno ispirare dalle atmosfere suggerite e 2 ballerini che tesseranno le trame della danza influenzati a loro volta dalle suggestioni artistiche degli altri.

Niente spartiti, né copioni, né coreografie preconfezionate: un suggerimento del pubblico in sala verrà usato come una sorta di filo rosso dal quale far fluire lo spettacolo, e il talento e l’estro degli artisti daranno vita ad armonie, storie di ogni genere e movimenti disegnati con leggiadria.



I PROTAGONISTI I musicisti Alessandro Cristofori e Guido Petrella realizzeranno una sorta di tappeto musicale, gli attori Mariadele Attanasio e Renato Preziuso ruberanno spunti emotivi per le loro narrazioni originali ed i ballerini Marta Massoli e Leonardo Maietto si muoveranno su ritmi e vicende, creando insieme uno spettacolo intenso e sorprendente.



In JAM! tre arti si influenzeranno a vicenda traendo continua ispirazione una dall’altra nella loro essenza legata alla magia dell’improvvisazione, all’unicità dell’atto creativo e all’esclusività della performance dal vivo. Assistere a questo spettacolo sarà in ogni caso un evento unico e irripetibile, nell’avvicendarsi di diverse esibizioni dalle molteplici sfumature, in cui magia ed emozioni che si creeranno sul palcoscenico si plasmeranno appassionante insieme.



PROSSIMI APPUNTAMENTI. Continuerà a Perugia la rassegna di Improvvisazione Teatrale con ancora in serbo per il 6 aprile al Teatro di Rebecca la sfida a squadre di Imprò, il Campionato di Improvvisazione Teatrale Amatori, mentre il 27 aprile sarà in scena il CATCH IMPRÒ , uno scontro clandestino all'ultima battuta per una serata/evento imperdibile alla Palestra Popolare di San Sisto.



INFO UTILI Biglietto Unico € 10,00 PRENOTAZIONI: Tel. 327 9923665 - prenotazionicaporali@libero.it - cultura@comune.panicale.pg.it - www.comune.panicale.pg.it - www.vocieprogetti.it

