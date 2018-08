"Il Palio di Valfabbrica, Giostra d'Italia": tutto il programma dettagliato della manifestazione

La manifestazione "Palio di Valfabbrica - Giostra d'Italia" ha antiche radici ed è legata alla Festa del Crocifisso per il fatto che quest'ultima cadeva nel mese di settembre. Nel 1975, grazie all'iniziativa di alcuni cittadini, cominciarono ricerche storiche e vennero utilizzati pochi costumi: infatti inizialmente consisteva in un unico corteo storico e solo col passare degli anni sono stati riconosciuti i 3 attuali Rioni, Badia, Osteria e Pedicino, corrispondenti a tre precise zone storiche del paese: il Rione Badia che rappresenta la zona dell’abbazia e del monastero benedettino; il Rione Pedicino che rappresenta la zona del castello; il Rione Osteria che rappresenta la zona rurale per la sosta dei viandanti.

La manifestazione si apre con la consegna delle chiavi da parte del Sindaco al Priore della città, evento che segna ufficialmente l'inizio della festa, seguita poi dalla Santa Messa. Nelle 3 serate successive si svolgono le suggestive rievocazioni medioevali dei 3 Rioni lungo le vie cittadine, rese spettacolari da grandi scenografie, scene opportunamente coreografate, giochi e fuochi (esclusivamente naturali). In tutte le altre serate si svolgono altri cerimoniali medievali, ripristinati nella loro solennità originaria, l‘investitura dei cavalieri ed il loro giuramento di fedeltà al Rione per il quale gareggiano; la corsa alla fiaccola, i giochi popolari e suggestivi spettacoli medioevali.

