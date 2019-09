Palio di San Michele a Bastia, è la volta del Minipalio e della Sbiciclettata

Entra nel vivo il Palio di San Michele, manifestazione che sta animando il centro storico di Bastia Umbra. Sabato 14 settembre alle ore 10,00 il Cinema Teatro Esperia ospiterà tutti i bambini delle classi 4°-5° elementari del comuneper la XIV° edizione del "Palio incontra la scuola". Verrà presentato in questa occasione lo stendardo del MiniPalio 2019 realizzato dall’alunno Federico Gaggia della classe II sezione “F” I.C. BASTIA 1 – Scuola Secondaria di 1° Colomba Antonietti di Bastia Umbra, vincitore del MINIPALIO 2019; verranno poi proiettate le immagini del MiniPalio 2018.

Successivamente, alle ore 17.00, tra via Olaf Palme e via Salvatore Allende, nella zona detta “Bastia 2”, è prevista una cerimonia per l’Intitolazione di una piazza a don Luigi Toppetti, ideatore e promotore del Palio de San Michele, seguita da una celebrazione religiosa (stesso luogo).

Domenica 15 settembre è prevista l’edizione 2019 della Sbiciclettata de San Michele promossa dal Velo Club Assisi e Bastia. Ritrovo previsto per le ore 09,00 presso il Polo Giontella con partenza alle ore 10,00. Il percorso di 9 km si svilupperà attraverso le vie e le taverne rionali di Bastia Umbra.

Nel pomeriggio, alle ore 18.00, presso l’Auditorium Sant’Angelo in piazza Umberto I a Bastia Umbra, l'inaugurazione della mostra d’arte collettiva “Visioni artistiche per raccontare il Palio”, organizzata dall’Ente Palio de San Michele. La cerimonia d’apertura, sovrintesa dalla presidente dell’Ente Palio Federica Moretti, che vedrà la partecipazione del sindaco Paola Lungarotti, dei vertici dei Rioni, delle autorità civili e religiose, sarà seguita dalla presentazione dei curatori della mostra Giuliano Belloni, Gianluca Falcinelli e Teresa Morettoni.

All’interno dell’itinerario espositivo è prevista anche una sezione speciale in memoria di quattro artisti bastioli che con la loro creatività e dedizione hanno contribuito alla crescita del Palio: Lucio Castellini (Camacho), Antonello Coletti, Giuliano Monacchia e Fabio Rossi

La mostra, che rimarrà visitabile fino al 29 settembre 2019, a ingresso libero, nella suggestiva cornice dell’Auditorium Sant’Angelo, sarà aperta al pubblico tutti i giorni dal lunedì alla domenica, dalle ore 17.00 alle 19.00, cui si aggiungeranno tre aperture serali straordinarie: 19, 20 e 27 settembre, dalle ore 21.00 alle 23.00.