Palio de San Michele, il Rione Portella vince la lizza e conquista il Palio 2019

Dopo la vittoria ai Giochi in Piazza, il Rione Portella si ripete vincendo una lizza storica (miglior tempo di sempre) e, grazie al secondo

posto alla sfilata, si aggiudica la 57 edizione del Palio de San Michele.

Il rione capitanato da Daniele Trippetta ottiene anche il Premio Don Luigi Toppetti. Il rione Moncioveta, secondo nella lizza e nella classifica generale del Palio, si consola con la vittoria nella sfilata e con il Premio Stella Nascente assegnato alla giovanissima attrice Lucia Lunedei “Astrid da piccola”. Dopo due anni il Rione San Rocco ritorna a vincere Magie del Gusto, la gara enogastronomica indetta dalla Pro Loco di Bastia Umbra. Rodolfo Mantovani del Rione San Rocco vince l’ambito Premio Monica Petrini (miglior Attore delle sfilate) con l’interpretazione di Re Sole.



Davanti ad un pubblico delle grandi occasioni, con tribune gremite e folla riversata lungo tutta Piazza Mazzini, si è svolta ieri sera l’ultima prova ai fini dell’assegnazione del Palio.

Moncioveta, Portella, Sant’Angelo e San Rocco si sono sfidati nella lizza, un’emozionante staffetta 4x400 corsa tra i sanpietrini e caratterizzata da due ripartenze (bidoni).

L’evento, trasmesso in diretta streaming su terrenostre.info e su paliodesanmichele.it, è stato visto online da circa 3000 persone. Una gara unica, elettrizzante ed adrenalinica che, anche quest’anno, non ha deluso le attese.

Dopo l’exploit degli ultimi due anni, il rione Portella è riuscito in un’impresa storica dominando anche la Lizza di quest’edizione con una gara

che ha fatto registrare la migliore prestazione di sempre: Moncioveta (2°), Sant’Angelo (3°) e San Rocco (4°) si sono arresi allo strapotere fisico dei ragazzi capitanati da Daniele Trippetta.

La classifica finale della 57a edizione del Palio de San Michele:

1° Rione Portella 16 p.ti

2° Rione Moncioveta 15 p.ti

3° Rione Sant’Angelo 7 p.ti

4° Rione San Rocco 6 p.ti



Sfilate

1° Rione Moncioveta 10 p.ti

2° Rione Portella 6 p.ti

3° Rione San Rocco 4 p.ti

4° Rione Sant'Angelo 2 p.ti



Giochi

1° Rione Portella 5 p.ti

2° Rione Sant’Angelo 3 p.ti

3° Rione Moncioveta 2 p.ti

4° Rione San Rocco 1 p.to



Lizza

1° Rione Portella 5 p.ti

2° Rione Moncioveta 3 p.ti

3° Rione Sant’Angelo 2 p.ti

4° Rione San Rocco 1 p.to