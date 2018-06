Palio di Perugia, conto alla rovescia per la grande sfida: tutti gli atleti di Porta Santa Susanna

Con due iniziative in un appuntamento, Porta Santa Susanna ha festeggiato alla grande in piazza Morlacchi l’inaugurazione della taverna e la presentazione delle squadre dei suoi atleti. La sfida tra i Rioni per la conquista del Palio 2018 di “Perugia 1416” si fa sempre più vicina e gli eventi più calzanti. Si calano quindi gli assi per riportare a casa il drappo: gli atleti che gareggeranno da venerdì 8 a domenica 10 giugno.

Stavolta è toccato a Santa Susanna presentare le sue squadre. Per il Tiro del giavellotto: Roberto James Paoluzzi, Carlo Ponzi. Per la Corsa del drappo schiererà: Marco Gramaccia, Nicolò Fratini, Roberto James Paoluzzi, Carlo Ponzi, Alessandro Padella, Thomas Harrison, Anton Mariani. Mentre per la scenografica sfida della Mossa alla torre si punterà su: Alessandro Speziali (maresciallo), Giacomo Lucarelli, Alex Barolo, Michele Fiorucci, Massimo Mezzetti, Daniele Toccaceli, Matteo Giorgetti, Francesco Alunni Cardinali, David Palazzetti.

Una presentazione ufficiale che si è tenuta al Caffè Morlacchi, per l’occasione addobbato di drappi e bandiere con il simbolo del Rione (una catena su fondo blu) dopo che i sansanni l’hanno scelta come taverna rionale. Un connubio maturato dopo l’ultima positiva esperienza di collaborazione tra le due realtà che condividono lo stesso spicchio di territorio. Pieni di entusiasmo, hanno così festeggiato tra un brindisi e l’altro. “Non c’è due senza tre”, pensano ora convinti dopo aver vinto le edizioni 2016 e 2017. La sfida è alle porte.

Il programma di oggi:

Mostra laboratorio “Modelliamo insieme il Medioevo, dalle 16 alle 19, in via Maestà delle Volte, a cura dell’Unione Modellisti Perugini. “Viaggio nelle antiche cronache di Perugia”, esposizione di documenti antichi sulle fonti della storia di Perugia con una finestra su Maturanzio e i bracceschi (aperta fino a venerdì dalle 8.30 alle 18.30, sabato dalle 9 alle 13). Alla Loggia dei Lanari, il Rione di Porta Sole espone “Gli antichi telai e lo zafferano” (apertura dalle 16 alle 20, domenica 10 dalle 10 alle 12). “Storie per un Palio”, allestita all’ex chiesa Santa Maria della Misericordia di via Oberdan, è l’occasione per ammirare tutti i lavori degli studenti dell’Accademia di Belle Arti “Pietro Vannucci” in concorso nelle tre edizioni. Alla Rocca Paolina, a grande richiesta è stata allestita “L’oro, il ferro e il sangue”, simbologia e colore della Cavalleria europea da Orlando a Braccio Fortebracci