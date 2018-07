Al Trasimeno l'avvincente sfida del Palio delle Barche, tutti con il fiato sospeso: si entra nel clou della gara

Sarà un XXXV Palio delle barche che terrà tutti col fiato sospeso quello che si apprestano a vivere i quattro rioni di Passignano sul Trasimeno domenica 29 luglio. Da un lato ci sono i ‘Lucci’ del Rione Centro Due ‘La Rondolina’ che nell’edizione 2017, vincendo, hanno raggiunto il Rione San Donato a quota tredici palii vinti. I biancoblù perciò, galvanizzati dalla vittoria, non intendono mollare quest’anno.

Dall’altro ci sono i rossoblù del san Donato ancora più motivati a conquistare il loro 14esimo Palio. Infine, si respira voglia di riscatto per il Rione Oliveto che l’anno scorso, a causa della caduta della bandiera durante la gara, è stato squalificato e lo stesso vale per i biancorossi del Centro storico La Regina per i quali pesa come un macigno l’aver portato a casa solo due palii.

Oggi, domenica 29 luglio, alle 16 è in programma la sfilata del Corteo storico e alle 18.30 si darà inizio alla tanto attesa sfida finale. Seguiranno le premiazioni, taverne aperte dalle 19.30, live music ’70/’80/’90 con ‘The Clars dalle 23.30 e, per chiudere in bellezza, lo spettacolo pirotecnico sul lago.