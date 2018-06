Palio Arnense a Ripa, torna la storica rievocazione: giochi, sfide e taverne aperte ogni sera

Torna la storica rievocazione medievale del Palio Arnense a Ripa, che quest’anno cade in occasione dell’anniversario della nascita di Scipione Ansidei (1558 – 2018). Sono oltre 20 anni che la pro loco di Ripa rinnova l’appuntamento con il Palio, festa in cui gli elementi della tradizione religiosa del mondo contadino convivono e si sposano con quelli della rievocazione storica.

Fino a domenica 17 giugno, nella splendida cornice del castello di Ripa, vicoli e piazzette di questo gioiello architettonico del XIII secolo, prenderanno vita con nobili e popolani, giochi e taverne aperte tutte le sere.

Tanti gli appuntamenti in programma, dalle presentazioni di libri agli spettacoli in Piazza. Come quello previsto per stasera alle ore 21.30 a cura dei bambini della scuola d’Infanzia “Il Castello Rotondo” di Ripa e incentrato sulla storia di Scipione Ansidei, bambino. A seguire il Gioco del Tiro della Forma, Braccio di Ferro e Gioco della Morra. E poi la sfida tra contrade nei giochi popolari del tempo, la Cavalcata di S.Antonio , la “ corsa de l’accatto e il palio "Terra d'Arna". La sfida si svolgerà in quattro prove: corsa col sacco, corsa della canestra, tiro della forma e tiro alla fune. Non mancheranno animazioni musicali e buon cibo, nella tradizione della festa arnense.

Tutte le info sul programma su: https://www.facebook.com/PalioArnense/