Paciano, festa d'agosto: adrenalina allo stato puro con la Corsa dei Carretti giunta alla sua quarantatreesima edizione

In pieno svolgimento a Paciano la settimana agostana delle sfide e dei giochi. Dopo la “corsa dei carretti junior” di sabato pomeriggio e la sfilata storica di domenica sera, a cui ha assistito un folto pubblico, martedì 14 agosto alle ore 21 l’appuntamento è con la tradizionale gara dei carretti. A sfidarsi piloti adulti, protagonisti di coraggiose discese lungo le vie del centro storico a bordo di rudimentali mezzi privi di sistema frenante. Giunta alla 43° edizione, la Corsa consiste infatti nel lanciarsi a forte velocità proni su assi di legno realizzati con quattro cuscinetti a sfera, senza alcun sistema frenante.

La gara si compone di gironi eliminatori dove i migliori si affrontano nei quarti di finale, nella semifinale e successivamente nella finale. Un vero e proprio spettacolo per il pubblico, che sempre numeroso partecipa all'evento, è la parte finale della gara, la cosiddetta "discesa a bestia" durante la quale tutti i partecipanti scendono contemporaneamente. Il premio per il vincitore della gara è il trofeo, che l'anno successivo viene riconsegnato per essere rimesso in palio. Novità degli ultimi anni è la spettacolare versione notturna, dove le fasi della gara vengono seguite attraverso maxischermi e sono commentate da speaker, spesso ex partecipanti, che si alternano nella telecronaca.

A Paciano la festa continua poi mercoledì 15 agosto con lo spettacolo teatrale messo in scena dall’associazione “Il futuro e la memoria”, per la regia di Daniela Del Buono “Sogno di una notte di mezza estate”, alle ore 21 in Piazza Santa Maria.

Il programma degli eventi continua poi fino a sabato 18 con serate danzanti, mercatino e apericene.

Le manifestazioni di questa settimana sono organizzate in collaborazione fra le varie associazioni e il Comune.