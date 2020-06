Via dei Priori diventa un palco sotto le stelle: l'evento "Outfit for dinner" tra moda e cibo

Si chiama “Outfit for Dinner”, l’iniziativa che prenderà vita i prossimi due venerdì (26 giugno e 3 luglio) nella centralissima via dei Priori, a Perugia. Buona cucina, musica, cultura e sociale, a sostegno di due importanti temi: la valorizzazione di Via dei Priori e delle sue attività commerciali e il contrasto della violenza sulle donne. L’appuntamento rientra nell’ampio ventaglio del programma che già dal 18 giugno ha inteso trasformare la via in una galleria a cielo aperto ricca di eventi artistici e culturali. Artigiani, commercianti e artisti della storica e centralissima strada perugina, accoglieranno i visitatori della manifestazione Priorità Donna, organizzata dall'Associazione Via dei Priori in sinergia con ARS Cultura, Trasimeno in Dialogo e in collaborazione con Tangram, con il Patrocinio del Comune di Perugia.

Per partecipare all’evento Outfit basta prenotare uno dei ristoranti del circuito di Via dei Priori di Perugia (costi variabili dai 15 ai 40 euro a seconda del locale scelto), godere della buona cucina, della Flash Moda e della musica. Per le prenotazioni chiamare: 3928419955 o 3925041258. Per agevolare i cittadini, i parcheggi con strisce blu saranno gratuiti dalle 22 e sarà applicata una tariffa agevolata a 2,50 euro dalle 20 alle 2 per tutti i parcheggi a pagamento (ad esclusione del mercato coperto).