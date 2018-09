Ottava edizione della "Passeggiata del cuore" all'Isola Polvese: una giornata all'insegna del benessere e dello stare insieme

D omenica 16 settembre 2018 Isola Polvese ospiterà l'ottava edizione della “Passeggiata del Cuore” , organizzata dall’ Associazione Cuor di Leone Pro-Cardiopatici – ONLUS .

Un momento di aggregazione e conviviale in cui tante famiglie e i soci dell'associazione, potranno trascorrere una giornata all'insegna del benessere e dello stare insieme.

Si parte da Perugia in autobus diretti a San Feliciano alle ore 8.00 di domenica a Pian di Massiano (piazzale mini-metrò), per poi imbarcarsi sul traghetto alle ore 9.20. All'arrivo sull'isola ci sarà un momento dedicato alla prevenzione, con controllo e misurazione della glicemia e pressione. Dopo si partirà alla scoperta dell'isola guidati dal personale del Centro di Esperienza Ambientale. Un momento di condivisione, ma anche un'occasione per fare due passi all'aria aperta immersi nelle bellezze artistiche e naturalistiche che offre Isola Polvese. Quest'anno la “Passeggiata del cuore” vede anche la partecipazione della dottoressa Erminia Battista, dirigente medico USLUmbria1, che con questa passeggiata darà il via ad una collaborazione tra l'associazione Cuor di Leone e il Piedibus del Benessere.

Al termine della passeggiata, si terrà un momento informativo con un convegno sulle problematiche causate dal colesterolo con i dottori: Lucia Filippucci, Cristina Martino, Maurizio del Pinto e Lucia Bartolini , che risponderanno alle domande dei presenti sul tema “LDL 70 amico del cuore”.