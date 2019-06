Ospedale di Perugia, torneo di calcetto e sfida tra i reparti: "Dedicato a Stefano Cruciani, così aiutiamo la sua famiglia"

Per il terzo anno consecutivo il circolo dei dipendenti dell'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia ha organizzato un torneo di calcio a 5 al quale partecipano 15 squadre in rappresentanza di strutture e servizi sanitari, per un totale di 200 calciatori amatoriali. Il torneo, iniziato nel mese di aprile, è arrivato alle fasi finali.

A contendersi il titolo nella partita in programma per il prossimo fine settimana le rappresentative delle struttura di Radiologia e del Pronto Soccorso. Intanto martedì sera, presso l'impianto sportivo Il Giglio si è giocata la finale delle squadre femminili della struttura del Trasfusionale e di Radiologia.



A dare il calcio d'inizio della sfida in rosa il commissario straordinario dell'Azienda ośpedaliera Antonio Onnis, che si è complimentato con gli organizzatori per la larga partecipazione ad un'attività agonistica-ricreativa che "rinsalda i rapporti tra le persone e accresce lo spirito d'appartenenza all'ospedale".



Questa edizione del torneo è stata dedicarla a Stefano Cruciani , dipendente della Farmacia dell'ospedale, scomparso nello scorso mese di aprile un tragico incidente stradale. "Stefano era stato tra i promotori di questa manifestazione, ripartita dopo l'esperienza di molti anni fa, ai tempi del Policlinico di Monteluce –ricorda Federico Pompei, uno degli organizzatori-. La raccolta fondi che abbiamo organizzato servirà per un sostegno economico alla famiglia, con l'acquisto di materiale didattico per i figli di un collega che ha lasciato un grande vuoto in quanti lo hanno conosciuto. La sua capacità di socializzare con i colleghi grazie allo sport era straordinaria".