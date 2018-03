Ospedale di Perugia, un concerto speciale per i malati del Santa Maria della Misericordia

Le musiche di Bizet, Rossini e Garcia Lorca, solo per citare alcuni tra i compositori più noti, risuoneranno nell’ospedale ‘Santa Maria della misericordia’ di Perugia per offrire a coloro che tutti i giorni vivono i reparti ospedalieri quelle emozioni uniche che solo la grande musica dal vivo sa dare.

Mercoledì 7 marzo, alle 16, la soprano Marina Comparato e la pianista Linda Di Carlo si esibiranno gratuitamente nella cappella della struttura ospedaliera di fronte a pazienti, medici, infermieri, parenti e volontari.

L’iniziativa di solidarietà si inserisce nell’ambito del progetto ‘Donatori di musica’ ed è promosso dalla Struttura complessa di radioterapia oncologica, diretta dalla professoressa Cynthia Aristei, in collaborazione con Aronc (Amici della radioterapia oncologica) onlus Perugia e la Fondazione Perugia musica classica.

Il programma del concerto, dal titolo ‘Un viaggio intorno a Carmen’, prevede l’esecuzione di brani di Georges Bizet, Gioachino Rossini, Enrique Granados, Federico Garcia Lorca, Francisco Asenjo Barbieri, Maurice Ravel, Emile Bourgeois, Manuel de Falla e Gerónimo Giménez.