Ospedale di Perugia, colombe di Pasqua per aiutare la ricerca contro il cancro

Raccogliere fondi per sostenere la formazione di giovani medici e fisici specializzati in radioterapia oncologica, tecnici sanitari di radiologia medica e infermieri della Struttura complessa di radioterapia oncologia di Perugia. Con questa finalità, da lunedì 19 a venerdì 30 marzo, all’ospedale Santa Maria della misericordia di Perugia, la onlus ‘Amici della radioterapia oncologica’ (Aronc) allestirà un banco, nell’ambito della campagna Pasqua di solidarietà 2018, dove saranno distribuite colombe pasquali artigianali e dove si potrà lasciare un contributo libero e volontario.

Lo stand, gestito dai volontari dell’Aronc, sarà collocato nella sala d’attesa del reparto di radioterapia oncologica, dalle 9 alle 15. “Grazie alla generosità e allo spirito di iniziativa dei nostri volontari – commentano dall’Aronc –, stiamo assumendo un ruolo sempre più incisivo nella promozione di politiche di prevenzione sanitaria e nell’informazione dei trattamenti oncologici offerti dalla struttura sanitaria del capoluogo umbro. Ce la stiamo mettendo tutta, ma per crescere abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti, per fare in modo che chi ha più bisogno di sostegno, durante il difficile cammino da intraprendere, non conosca mai la solitudine”.