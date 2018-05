Ornella Guidi sugli scaffali con la preziosa silloge di prose poetiche “Di maggio in maggio”

Sugli scaffali la preziosa silloge di Ornella Guidi “Di maggio in maggio”, raccolta di prose poetiche di singolare impatto stilistico e di contenuto particolarmente ispirato. Ornella non è nuova alla scrittura, anche se il suo specifico è la pittura, praticata con assiduità fin dalla primissima giovinezza. Insieme al restauro in cui eccelle. Tante le presenze in mostre personali e collettive, in cataloghi, in copertine di opere poetiche e pittoriche.

In questa snella plaquette, Ornella Guidi propone un sentimento panico della natura, che incanta e rasserena: specie nei tramonti e nelle marine, distese a perdita d’occhio. La campagna, i fiori, il silenzio evocano le pause e le attese di un futuro denso di illusioni, nella palpitante auscultazione del sé.

Il mare e i cromatismi della natura sono gli stessi che ricorrono nelle sue figurazioni: stagioni come metafora della vita. E l’osservazione incantata del mondo riconduce alla dimensione di un’avventura esistenziale, tarata sull’uomo, fatto, come dice il grande Bardo, “della stessa materia dei sogni”.

Nel libro, alle prose si alternano figure di fanciulle sognanti, la cui vita scivola rapida e silenziosa come un battito di ciglia. “Tra il cielo e il mare, dove l’azzurro talvolta si confonde, dove svanisce il sole platino e scarlatto”, come scrive lei stessa.