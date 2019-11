"Open factory", domenica 24 novembre la Perugina apre le porte al pubblico

Domenica 24 novembre la Perugina di San Sisto apre le porte al pubblico. L’eccezionale apertura rientra nel programma di “Open Factory”, iniziativa nata per raccontare le imprese e la cultura manifatturiera italiana. Anche Nestlé ha deciso di aderire all’evento, giunto quest’anno alla quinta edizione, per scoprire il mondo del cioccolato Perugina, da più di un secolo eccellenza italiana apprezzata in tutto il mondo e far vivere ai visitatori un’esperienza indimenticabile.

È previsto un programma articolato per far conoscere l’affascinante storia dell’azienda e della sua produzione. Il percorso prevede la visita del Museo Storico, la degustazione del cioccolato Perugina e si conclude con la dimostrazione della creazione di cioccolatini dei Maestri della Scuola del Cioccolato.

Entro il 20 novembre, i visitatori potranno iscriversi gratuitamente a uno dei tre turni di visita, da 65 persone ciascuno: il primo dalle 15.00 alle 16.30, il secondo dalle 16.30 alle 18.00 e il terzo dalle 17.30 alle 19.00.