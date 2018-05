Grande Open Days alla scuola di inglese Wall Street English di Perugia . Due giornate open che parlano solo inglese!

Un programma ricco di esperienze dedicate all’inglese: già la sola presenza della coppia vincente dei 7 Cervelli garantirà risate e momenti piacevoli. Si potrà degustare il vino di qualità delle cantine Arnaldo Caprai, risvegliarsi con il concept dell’alimentazione sana di Noibio, imparare a creare cocktail con il Bar Tender, emozionarsi con l’esposizione fotografica del Nid ed infine conoscere le basi della difesa personale con gli insegnanti del centro sportivo Energia di Perugia. Tutto questo per trasmettere modernità, l’apertura internazionale e l’importanza di una lingua che pervade il nostro quotidiano e ci permette di essere sempre più liberi e dinamici nel panorama mondiale. E per chi si iscrive in queste due giornate è previsto il 50% di sconto sul prezzo di listino.

Perché studiare l’inglese presso Wall Street English? Il metodo si basa sulla teoria dell’acquisizione naturale della lingua, ogni studente può frequentare le lezioni in orari e giorni con la massima flessibilità a seconda delle proprie esigenze, il ritmo di studio è personalizzato e l’obiettivo è garantito grazie ad un metodo certificato per il suo alto standard di qualità. Tra le attività più gradite dagli studenti spiccano gli appuntamenti settimanali con i Social Club gestiti in collaborazione con le attività del territorio, un’occasione per parlare inglese in ambienti tematizzati e preparati con cura dai gestori che aprono le porte a lezioni di inglese “open”.

L’inglese della Wall Street English è per tutte le esigenze linguistiche e di orario, spaziando dai corsi individuali a quelli business, dalle certificazioni ai bonus 18app e docenti, dai crediti formativi per i professionisti ai corsi “Teens” estivi e invernale per dare più strumenti all’intraprendenza e ai sogni di ognuno.

Dove siamo? In Piazza Umbria Jazz, ingresso mini metrò di Pian di Massiano.