Torna il Salone del vino e delle cantine italiane: oltre 300 etichette, degustazioni con esperti sommelier e tante novità

Tutto pronto per la manifestazione tifernate Only Wine Festival, presentato questa mattina dopo quella nazionale che si è svolta al Vinitaly lunedì 16 aprile. Insieme ad Andrea Castellani, Presidente di Fiera Show e organizzatore del salone, erano presenti il Sindaco della città tifernate, Luciano Bacchetta, l'assessore regionale all'Agricoltura Fernanda Cecchini, l'Assessore al Turismo e Commercio del Comune di Città di Castello Riccardo Carletti, insieme al Vice Sindaco Michele Bettarelli, la delegata AIS di Città di Castello Tiziana Croci.

Città di Castello, il 28 e 29 aprile prossimo, ospiterà la quinta edizione di Only Wine Festival, il Salone dei giovani produttori e delle piccole cantine italiane. Cento i produttori selezionati ogni anno da Ais - Associazione Italiana Sommelier in tutta Italia e oltre 350 le etichette in degustazione.

Come ogni anno, saranno previsti banchi d’assaggio all’interno dello storico Palazzo Bufalini, accessibili con un ticket-degustazione da 15,00 euro per 5 degustazioni, compresi calice e tasca portabicchiere. Nella sontuosa Sala degli Specchi si terranno, ogni giorno, numerose degustazioni guidate a tema, un’occasione significativa di conoscere al meglio le caratteristiche dei vini presenti, insieme ai migliori sommelier e ai produttori. Infine, per chi vuole saperne di più, tornano a grande richiesta gli Speed Wine, i mini corsi di avvicinamento al vino e al bere consapevole ideati proprio da Only Wine, che -per questa prossima edizione- si svolgeranno in un’apposita Speed Wine Area in Piazza Gabriotti: venti minuti dedicati all’approfondimento di un vino e alle caratteristiche di base per degustarlo al meglio. Novità 2018 saranno anche gli originali Speed Food, durante i quali ai vini saranno insolitamente abbinati prodotti tipici di eccellenza, con l’idea di celebrare ancora meglio la qualità della tavola italiana, nell’anno del cibo italiano nel mondo (per informazioni e prenotazioni delle degustazioni e degli Speed Wine/Food: www.onlywinefestival.it).