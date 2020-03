Only Wine 2020 rimandata a Maggio, ci sono già le date

Anche l'evento ONLY WINE 2020 Il salone dei giovani produttori e delle piccole cantine in programma a Città di Castello è stato rinviato a Maggio a causa dell'emergenza sanitaria nazionale.

Le nuove date per la grande manifestazione, che si svolgerà come di consueto a Città di Castello, sono 23 e 24 maggio 2020 per il pubblico, e il 25 maggio 2020 per una giornata riservata alla Stampa e agli addetti al settore. “Prendiamo atto dell’opportunità di rinviare l’evento data la situazione di emergenza globale ingenerata dalla diffusione del Coronavirus” - dichiarano il sindaco Luciano Bacchetta e l’assessore al Turismo e Commercio del comune tifernate Riccardo Carletti – “Auspichiamo che superato questo momento critico, l’edizione 2020 di Only Wine possa svolgersi al massimo delle sue potenzialità promozionali sia per il territorio che una produzione simbolo del Made in Italy”.

L'evento ospita 100 giovani produttori e cantine al di sotto dei 7 ettari che porteranno in degustazione i loro prodotti di punta.

Come sempre, a garantirne pregio e selezioni accurate è l’Associazione Italiana Sommelier che lavora a braccetto con Andrea Castellani, ideatore della manifestazione. Attraverso i volti di Only Wine – Luca Martini, già sommelier Campione del Mondo; Francesco Saverio Russo, influencer e blogger di Wine Blog Roll, e Chiara Giannotti, influecer e fondatrice di Vino.Tv – l’edizione 2020 porterà una ventata di novità: dai piccoli produttori di Champagne, rigorosamente presenti in fiera per raccontarsi e rappresentativi della sezione International, a degustazioni d’eccezione.

I veri protagonisti saranno anche quest’anno i migliori 100 produttori under 40 e le piccole cantine, a cui la Mostra Mercato è da sempre dedicata, per dare spazio alle scelte innovative e coraggiose senza mai trascurare la qualità. Un format che si è rivelato vincente come opportunità di visibilità per l’imprenditoria giovanile in questo settore.