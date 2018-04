Una passeggiata alla scoperta di paesaggi mozzafiato: ecco quando e come partecipare

Infaticabili esploratori del territorio regionale. Stavolta, quelli de l’Olivo e la Ginestra mettono sotto la lente il territorio perugino di Ramazzano: armonico mix di storia e natura. Domenica 15 aprile l’appuntamento è con Eleonora (e Ermete) a Ramazzano, alle 8:45, al parcheggio degli impianti sportivi. Da lì, vagando e divagando per colli luminosi e strade bianche che congiungono i paesi della pianura tiberina, fino a Colombella, Piccione e Montelabate.

Visitata la chiesa di Ramazzano, che dalla cima del suo colle guarda il Tevere e il Tezio, intorno al castello. Il verde dei campi di grano e le viti punteggiano le colline. Quindi il versante opposto e il passaggio tra millenari oliveti attraverso le colline di Montelabate, per ridiscendere la via dei Cocci e tornare a Ramazzano. La camminata si distende per 11 chilometri e presenta un modesto dislivello di 150 metri, per la durata di 3 ore e 30 minuti circa. Per informazioni: Giannermete – romaniermete@gmail.com – 3471148395.